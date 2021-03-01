Специальную социальную помощь в 2021 году получит 1 млн россиян

https://static.news.ru/photo/72a1acfe-738c-11e9-a6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Правительство России приняло решение в качестве поддержки населения заключить в 2021 году более 300 социальных контрактов примерно с одним миллионом россиян с низкими доходами.

Планируется, что социальным контрактом в этом году будет охвачено порядка 1 млн человек, предполагается что будет заключено порядка 300 тысяч контрактов, — отметила в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.

Социальный контракт — это новая мера поддержки для одиноких россиян и целых семей, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Государство выплачивает гражданам определённую сумму при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности.

Голикова напомнила, что ранее президент России Владимир Путин поставил перед кабмином задачу достичь уровня безработицы, как до пандемии коронавируса. Вице-премьер считает, что социальный контракт поможет тем категориям граждан, которые в силу обстоятельств оказались на бирже труда.

В 2020 году в России было заключено 104,2 тысячи подобных контрактов. Они были актуальны в 21 регионе страны. В текущем году под эти цели было выделено 26,3 млрд рублей. Это только объёмы софинансирования из федерального бюджета.

Ранее NEWS.ru писал, что власти России обсуждают новый пакет социальных выплат для граждан, который может обойтись федеральному бюджету в сумму порядка 500 млрд рублей, или около 0,5% ВВП. Как сообщало Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с дискуссией, решение о выплатах было принято на фоне прошедших массовых акций протеста, а также в преддверии выборов в Госдуму.