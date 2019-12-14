https://static.news.ru/photo/e084a732-1ee3-11ea-bf52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Международный день чая отмечается 15 декабря, к этой дате Роспотребнадзор подготовил памятку по выбору и завариванию лучших чайных листьев.

Всего видов чая существует шесть — чёрный, зелёный, белый, пуэр, улун и жёлтый. Листья любого чая должны быть примерно одинаковыми по размеру и скрученности, а наличие в чае веточек, порошка, поломанных стеблей говорит о том, что продукт некачественный. Также не стоит заваривать чай, пахнущий гарью или сыростью, отмечают в Роспотребнадзоре.

Ферментированных сортов чая три — чёрный, пуэр и улун, их заваривают горячей, но не кипящей водой, оптимальная температура — 90 градусов.

А вот зелёный и белый чай нельзя заваривать привычным способом, залив листья водой из вскипевшего чайника, вкусу напитка позволит раскрыться только вода не горячее 75–80 градусов, в противном случае чай будет горчить.

Специалисты советуют употреблять чай сразу после приготовления и не держать заварку несколько дней, разбавляя её, — это не только невкусно, но и приводит к размножению в напитке болезнетворных бактерий.

Как писал NEWS.ru ранее, врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что чай оказывает разное влияние на здоровье человека в зависимости от его генетической предрасположенности.