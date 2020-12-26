Специалист рассказал, как отличить «домушника», одетого курьером

https://static.news.ru/photo/c5e6a15a-48bd-11eb-8b15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России всё чаще фиксируются случаи проникновения в подъезды жилых домов воров, одетых курьерами и представителями служб доставки, однако злоумышленника легко распознать при помощи целого ряда способов, рассказал генеральный директор компании «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков.

Он отметил, что форма работника службы курьерской доставки — один из наиболее эффективных способов для «домушника» попасть в подъезд. Надев её, он не вызовет подозрений у соседей и даже консьержа, который поспешит впустить «курьера», спешащего доставить заказ.

В дальнейшем вор просто выбирает квартиру, в которой никого нет, и делает свое дело, — сказал Цыбаков РИА Новости.

Он добавил, что визуально отличить «домушника» от курьера просто невозможно. Преступники пользуются тем, что сейчас очень просто купить в интернете форму работника одной из служб курьерской доставки вместе с вместительным рюкзаком.

Изобличить преступника можно лишь наводящими вопросами: он замнётся при ответе на вопрос, в какую он идёт квартиру или откажется звонить в дверной звонок той квартиры, которую он назвал. Кроме этого, такой «курьер» может не знать кода от домофонной двери подъезда.

Цыбаков призвал не открывать дверь курьеру, если вы не ждёте доставки. Если же дверь открыта и вы понимаете, что перед вами, скорее всего, вор, то нужно немедленно вызвать помощь, добавил он.

Как сообщал NEWS.ru, ранее эксперты сообщили, что в последнее время участились случаи, когда злоумышленники убеждают клиента банка добавить себе в телефон якобы новую защищённую карту и перевести на неё деньги, которые потом обналичивают.