Украине, точнее её народу, потребуется «достаточно времени» для поисков «воплощения животного мира», которое бы ассоциировалось с их страной. Оно должно быть «близко им по духу, национальным и историческим мотивам», рассказал NEWS.ru специалист по флагам и геральдике, кандидат исторических наук Ефим Комаровский. Эксперт затруднился назвать представителя фауны, который может символизировать Украину.

Для Украины даже не буду пробовать. Должно пройти достаточно время, чтобы народ Украины нашёл воплощение животного мира, понимая, что оно близко народному духу, национальным и историческим мотивам. Не всё так просто, процесс долгоиграющий. Тема достаточно тонкая, понятная узким специалистам. Некий ассоциативный ряд из животного мира переходит из разряда геральдического символа в народный, — отметил эксперт.

Он добавил, что Россию, например, ассоциируют с медведем только последние «несколько десятилетий», так же как и США с белоголовым орланом, «хотя в Штатах символом мог стать и медведь гризли», обитающий в Северной Америке.

Эти символы постепенно становятся близкими для партий, наций, народностей. Но всё условно, строгих канонов, в отличие от геральдики, нет. Я не знаю, есть ли в Бельгии какая-то «животная» традиция. У Франции это петух — символ храбрости, бесстрашия, борьбы, животного, которое зовёт за собой, всегда на страже. Многие смыслы поменялись, на современную мораль накладывать их петушиную тему не стоит. Для Украины мне трудно придумать что-либо, — подытожил Комаровский.

Ранее официальный представитель МИД РФ шутливо отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет платить тем, кто не признаёт его независимость. По её словам, этим заявлением украинский лидер «жёстко поставил США на место».