Специалист по фитнесу рассказала, почему ведущих ЗОЖ людей стало меньше

Сейчас россияне всё меньше ходят в фитнес-клубы, потому что не могут планировать свою жизнь на год вперёд и покупать соответствующие абонементы. Об этом рассказала фитнес-эксперт Алина Ватомова в беседе с «Радио 1». По её словам, пандемия повлияла на интерес граждан к спортзалам.

Другое дело, что сейчас сложно спланировать на год вперёд, поэтому люди не могут покупать годовые абонементы, не могут покупать сразу широкий комплекс услуг, поэтому они выбирают более узконаправленных специалистов, какую-то определённую нишу, — пояснила Ватомова.

Она рассказала, что основная мотивация людей, стремящихся к здоровому образу жизни, заключается в желании почувствовать себя лучше. Пахомова призналась, что когда люди ведут столь малоподвижный образ жизни, в них иногда просыпается стремление двигаться больше. Главной мотивацией фитнес-тренера, в свою очередь, она назвала первые успехи подопечного.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина спрогнозировала убытки спортивных клубов из-за введения системы QR-кодов. По её словам, в регионах они составят от 50 до 200 млн рублей.