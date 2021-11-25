«Спасти людей и не навредить экономике»: Песков о введении QR-кодов

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, исключённые из календаря Госдумы на декабрь, пока не приняты в связи со сложностью процесса, ведь необходимо спасти людей и не навредить экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Представитель Кремля добавил, что недовольных ограничениями намного меньше, чем тех, кто хочет пережить пандемию.

Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане. <...> Это очень сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что недовольные антиковидными мерами есть и будут, однако их гораздо меньше, чем граждан, которые хотят остаться живыми в пандемию коронавируса.

24 ноября стало известно, что законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах в последний момент были удалены из календаря Госдумы на декабрь. Спикер ГД Вячеслав Володин пояснил, что инициативы направлены в регионы, в Общественную и Счётную палаты, а также в Совет Федерации на обсуждение до 14 декабря. Он добавил, что парламентарии получили более 120 тысяч официальных обращений касательно инициатив, все они, как и комментарии в соцсетях, тщательно изучаются.