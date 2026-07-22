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22 июля 2026 в 03:46

Спасение для сырых мест с яркими розово-пурпурными цветами: многолетник для дачи

Фото: D-NEWS.ru
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Дербенник иволистный — это многолетник, который станет настоящим спасением для тех участков, где другие растения гибнут от избытка влаги, ведь он обожает сырые, даже болотистые почвы, прекрасно растет по берегам водоемов, в низинах и рядом с поливом, где земля постоянно влажная.

С июля по сентябрь над узкими ланцетными листьями поднимаются плотные свечевидные соцветия, собранные из множества мелких темно-розовых, карминово-розовых или пурпурных цветков, которые цветут непрерывно до 90 дней, создавая яркие вертикальные акценты, заметные издалека. Высота куста достигает 1,2–1,5 метра, а его стебли ветвистые и образуют густые куртины. Дербенник предпочитает солнечные места или легкую полутень, он неприхотлив, практически не болеет, не требует укрытия на зиму и является отличным медоносом, привлекающим пчел и бабочек.

Ранее были названы многолетники, которые нужно посадить до 15 августа.

Проверено редакцией
Общество
цветы
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растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
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