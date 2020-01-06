В первые дни новогодних праздников операторы системы «112» получили 46 звонков о травмах и возгораниях из-за опасного использования фейерверков и салютов.
За пять дней 2020 года операторы системы «112» приняли 48 976 звонков от населения столицы и оперативно реагировали на тревожные сообщения, чтобы помочь людям решить возникшие проблемы, — сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
В эти дни пожарных и спасателей вызывали 1046 раз, полицию — более шести тысяч раз, скорую помощь — около 15 тысяч раз.
Как ранее писал NEWS.ru, более десяти пожаров произошло в России в период новогодних праздников из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
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