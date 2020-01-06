https://static.news.ru/photo/3fdaf49c-3083-11ea-937f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первые дни новогодних праздников операторы системы «112» получили 46 звонков о травмах и возгораниях из-за опасного использования фейерверков и салютов.

За пять дней 2020 года операторы системы «112» приняли 48 976 звонков от населения столицы и оперативно реагировали на тревожные сообщения, чтобы помочь людям решить возникшие проблемы, — сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

В эти дни пожарных и спасателей вызывали 1046 раз, полицию — более шести тысяч раз, скорую помощь — около 15 тысяч раз.

Как ранее писал NEWS.ru, более десяти пожаров произошло в России в период новогодних праздников из-за неосторожного обращения с пиротехникой.