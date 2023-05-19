Спасатель рассказал, у кого больше шанс выжить в авиакатастрофе Спасатель Гофштейн: в катастрофах чаще выживают дети и недалекие люди

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Дети, а также люди с примитивным сознанием и без развитой фантазии имеют больший шанс выжить в экстремальных условиях, в частности, после авиакатастрофы, рассказал «360» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. Комментируя спасение в Колумбии четверых детей, которые провели 16 дней в джунглях после падения самолета, он высказал мнение, что маленьким пассажирам помог именно их возраст: они просто не осознавали опасность своего положения.

Легче всего переносят длительное голодание и другие экстремальные ситуации дети и люди с невысоким уровнем интеллекта. Дело в том, что они просто не могут оценить по достоинству сложность своего положения и представить возможные негативные последствия, — отметил спасатель.

Эксперт объяснил, что у детей и людей с примитивным сознанием, без развитой фантазии за счет психологического спокойствия продолжается нормальная работа систем организма: отсутствует учащенное сердцебиение, остается в норме давление.

Психолог Марсель Сультеев, в свою очередь, добавил, что важным фактором при спасении в экстремальной ситуации является стрессоустойчивость человека.

Когда человек более стрессоустойчив, его мозговая активность работает таким образом, чтобы уберечься. Работают периферийное зрение, инстинкт самосохранения, — подчеркнул психолог.

По его словам, любую психику можно натренировать, в частности, с помощью разнообразных курсов по экстриму — от вождения до выживания в лесу. Они способствуют активизации внутренних резервов и учат правильным действиям в стрессовых ситуациях.

Ранее в республике Коми потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee, он задел провода при взлете. На борту находились два человека, оба выжили, пилот получил травмы.