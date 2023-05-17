Легкомоторный самолет разбился в Коми Легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee потерпел крушение в поселке Усть-Кулом Республики Коми

Фото: Северо-Западной транспортная прокуратура

Легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee 17 мая потерпел крушение в поселке Усть-Кулом в Республике Коми, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. По информации издания, летательный аппарат задел провода при взлете. На борту самолета находилось два человека, оба выжили, пилот получил травмы.

На борту самолета находились два человека, сейчас их осматривают врачи, — сообщил источник.

Этот самолет в 2021 году уже совершал аварийную посадку. Тогда пилот патрулировал лесные участки и посадил воздушное судно на автомобильной дороге между поселками Озерный и Кедровый Шор. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате крушения самолета близ побережья Флориды в США. По данным полицейского управления города Венис, сначала были обнаружены тела двух мужчин 60 и 64 лет. В дальнейшем водолазы нашли тела двух женщин 57 и 68 лет, а также обломки легкомоторного самолета Piper PA-32.

В начале апреля легкомоторный самолет «Бекас» упал в Волгоградской области. Управлявший лайнером пилот погиб. Разрушений в районе падения самолета не зафиксировано. Предположительно, крушение произошло при попытке взлета.