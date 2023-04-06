Четыре человека погибли в авиакатастрофе у берегов Флориды

Фото: Julius Kalinskas/imago-images.de

Четыре человека погибли в результате крушения самолета близ побережья Флориды в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. Тела жертв катастрофы уже подняты на поверхность.

По данным полицейского управления города Венис, сначала были обнаружены тела двух мужчин 60 и 64 лет. Один из них являлся пилотом разбившегося самолета. В дальнейшем водолазы нашли тела двух женщин 57 и 68 лет (предположительно, это супруги мужчин), а также обломки легкомоторного самолета Piper PA-32.

Сообщается, что ранее самолет прилетел в аэропорт Вениса из города Сент-Питерсберг, расположенного также во Флориде. Вечером 6 апреля самолет вылетел из города и через некоторое время потерпел крушение в Мексиканском заливе. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет «Бекас» упал в Волгоградской области. Пилот, управлявший лайнером, погиб. Разрушений в районе падения самолета не зафиксировано.

Также стало известно, что в индийском штате Мадхья-Прадеш в ходе учений разбились два истребителя ВВС Индии: Су-30 российского производства и Mirage 2000 — французского. Один пилот погиб, еще двое госпитализированы.