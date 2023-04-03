Под Волгоградом при взлете разбился легкомоторный самолет

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Легкомоторный самолет «Бекас» упал в Вологодской области, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Пилот, управлявший лайнером, погиб.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Стандартный Среднеахтубинского района. Там упал легкий одномоторный самолет «Бекас», в результате чего пилот погиб, — заявил источник.

Других разрушений на территории падения самолета не зафиксировано.

«Волгоградская правда» со ссылкой на свой источник уточняет, что крушение произошло при попытке взлета. Авиакатастрофа произошла на одном из частных аэродромов, который расположен в окрестностях нового кладбища рабочего поселка Средняя Ахтуба. На место выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее в небе над Саратовской областью самолет Минобороны опасно сблизился с бизнес-джетом белорусской компании BySky. На борту частного самолета, следовавшего из Уральска в Москву, было два члена экипажа и один пассажир. Предполагается, что диспетчер не уследил за самолетами, которые находились на пересекающихся курсах. Ил-76 ВКС России с бортовым номером RF-78663 начал снижение, оказался на горизонтальном расстоянии 1,5 километра и на вертикальном — 300 метров от частного самолета Pilatus HC-12NG.