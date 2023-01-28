В Индии разбились два истребителя

Фото: Cui Xinyu/Xinhua/Global Look Press

Французский многоцелевой истребитель Mirage 2000

В индийском штате Мадхья-Прадеш в ходе учений разбились два истребителя ВВС Индии — Су-30 российского производства и Mirage 2000 французского, передает телеканал CNBC-TV18. Согласно предварительной информации, один пилот погиб, еще двое госпитализированы.

Группа ВВС прибыла на место, чтобы подтвердить информацию о самолете и количестве людей, находившихся в нем, — указано в сообщении.

Местным властям было поручено предоставить помощь командованию ВВС страны. В данный момент идет разбор завалов и поиск людей.

15 января самолет ATR 72 компании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду, разбился при заходе на посадку в аэропорте города Покхара. На его борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. В числе пассажиров было четверо россиян. На одном из появившихся в Сети роликов видно, что самолет сначала снижается ровно, а затем резко начинает крениться на левый борт.

Специалист по безопасности полетов Александр Романов предположил, что крушение воздушного судна могло произойти из-за отказа двигателя или нештатной ситуации на борту. В Непале 16 января объявили день траура по жертвам авиакатастрофы.