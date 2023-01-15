В Непале разбился самолет с 72 пассажирами

Фото: Соцсети

В Непале потерпел крушение самолет ATR 72, на борту которого находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа, сообщает The Kathmandu Post. К месту катастрофы направлены спасатели, причины произошедшего выясняются.

Самолет принадлежал компании Yeti Airlines. Он совершал рейс из Катманду в город Покхара и разбился в пункте прибытия между старым и новым аэропортами. Воздушная гавань Покхары закрыта на время проведения спасательных работ. Информации о погибших и выживших пока нет.

В соцсетях появились видео, снятые очевидцами на месте происшествия. На кадрах видны горящие обломки самолета и густой черный дым.

Ранее сообщалось, что в Танзании разбился самолет ATR 42-500 авиакомпании Precision Air. Воздушное судно рухнуло в озеро Виктория при подлете к аэропорту Букобы. По предварительным данным, причиной крушения стали плохие погодные условия – сильный дождь и ветер. На борту самолета находились 45 человек, 19 из них погибли.