Все пассажиры и члены экипажа рухнувшего в Непале самолета погибли NEWS18: все пассажиры и члены экипажа рухнувшего в Непале самолета погибли

Фото: AP/TASS

Все пассажиры и члены экипажа рухнувшего в Непале самолета ATR 72 погибли, сообщает телеканал NEWS18 со ссылкой на представителей местных властей. На борту судна находились 72 человека, включая четырех граждан России. Разбор обломков на месте крушения продолжается.

Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли, — говорится в сообщении.

На борту находились 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, четыре россиянина, два корейца, один ирландец, один гражданин Аргентины и один гражданин Франции. Европейский союз временно запретил всем непальским авиаперевозчикам летать в своем воздушном пространстве из соображений безопасности.

Самолет принадлежал компании Yeti Airlines. Он совершал рейс из Катманду в город Покхара и разбился в пункте прибытия между старым и новым аэропортами. Воздушная гавань Покхары закрыта на время проведения оперативных работ.

Ранее в Танзании разбился самолет ATR 42-500 авиакомпании Precision Air. Воздушное судно рухнуло в озеро Виктория при подлете к аэропорту Букобы. По предварительным данным, причиной крушения стали плохие погодные условия — сильный дождь и ветер. На борту самолета находились 45 человек, 19 из них погибли.