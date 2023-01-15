Названы возможные причины крушения самолета в Непале Пилот Романов: самолет в Непале мог рухнуть из-за отказа двигателя или нештатной ситуации на борту

Фото: EPA/TASS

Крушение пассажирского самолета ATR 72 в Непале могло произойти в результате отказа двигателя, предположил специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с Lenta.ru. Он также не исключил, что произошла нештатная ситуация на борту, которая и привела к катастрофе.

Это турбовинтовой самолет, и если вовремя при отказе двигателя винты не зафлюгировать, то есть поставить по потоку, то возможно сильное кренение, сопротивление очень большое, самолет трудно удержать. Мое видение, что это произошло из-за отказа двигателя и флюгирования, — сказал Романов.

Что касается возможной нештатной ситуации, то, по мнению пилота, на борту самолета могла произойти борьба, кто-то мог сознательно привести воздушное судно к катастрофе.

При этом эксперт усомнился в том, что причиной крушения могли стать условия посадки. Он пояснил, что местность, в которой расположен аэропорт, трудная, но ATR 72 не развивает больших скоростей, поэтому у экипажа была возможность для маневра.

Самолет ATR 72 компании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду разбился при заходе на посадку в аэропорт города Покхара. На его борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. В числе пассажиров было четверо россиян. На одном из появившихся в Сети роликов видно, что самолет сначала снижается ровно, а затем резко начинает крениться на левый борт.