Крушение самолета в Непале попало на видео

Фото: Соцсети

Очевидцы сняли на видео крушение пассажирского самолета в Непале, его опубликовало издание The Kathmandu Post. По данным экстренных служб, на борту воздушного судна находились 72 человека, число погибших увеличилось до 32.

По словам очевидцев, перед падением самолет полностью вышел из-под контроля, передает Online Khabar. Воздушное судно перевернулось и рухнуло на землю. Пожарные прибыли спустя 12 минут после происшествия.

Самолет принадлежал компании Yeti Airlines. Он совершал рейс из Катманду в город Покхара и потерпел крушение в пункте прибытия между старым и новым аэропортами. На месте катастрофы продолжается поисково-спасательная операция. Воздушная гавань Покхары закрыта на время проведения спасательных работ.

Ранее в Танзании разбился самолет ATR 42-500 авиакомпании Precision Air. Воздушное судно рухнуло в озеро Виктория при подлете к аэропорту Букобы. По предварительным данным, причиной крушения стали плохие погодные условия — сильный дождь и ветер. На борту самолета находились 45 человек, 19 из них погибли.