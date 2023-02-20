Спасатель перечислила правила первой помощи при ожогах Спасатель Кулакова: место ожога следует охлаждать водой комнатной температуры 20 минут

Фото: shutterstock

Первая помощь при ожогах подразумевает охлаждение поврежденного участка кожи проточной водой комнатной температуры в течение примерно 20 минут, рассказала «Невским Новостям» спасатель Любовь Кулакова. После этого важно выдержать такую же по продолжительности паузу и повторить процедуру, добавила она. Также важно давать пострадавшему пить подсоленную воду, чтобы его организм смог восполнить потери полезных веществ. Помимо того, необходимо снять с пострадавшего украшения, чтобы они не сдавливали отекшие конечности, и аккуратно разрезать его одежду по шву. При этом эксперт подчеркнула, что пытаться снять ее не нужно, так как из-за температуры она может прилипнуть к коже.

При ожогах нужно обязательно снять украшения, чтобы отекшие конечности не сдавливали, а вот одежду снимать не нужно, она прилипает к коже, это сделают врачи. Можно лишь аккуратно разрезать ее по шву, чтоб не сдавливала. При первой помощи нужно давать пить пострадавшему подсоленную воду, чтобы восполнить потери полезных веществ, которые неминуемы при ожогах, — объяснила Кулакова.

Спасатель рассказала, что срочная медицинская помощь требуется при ожогах 3% тела у ребенка и 5% тела у взрослого. Однако при более серьезных повреждениях вероятность выздоровления существенно уменьшаются. При ожогах 55% тела шансы выжить высоки, но многое зависит от того, насколько быстро была оказана первая помощь. При ожогах 80-90% тела выживаемость крайне низка, но спасти пациента можно и в таком случае. Все зависит от того, насколько быстро он был помещен в профильный стационар, пояснила Кулакова.

Ранее жильцы дома на улице Штурманской в Петербурге, где пенсионерка заживо сварилась в своей квартире из-за прорыва трубы с горячей водой, раскрыли подробности трагедии. Один из соседей блокадницы рассказал, что у нее часто ломалась сантехника и что она плохо ходила в силу преклонного возраста. В ванной женщины вырвало смеситель, но она не смогла вовремя подняться и покинуть помещение, в результате чего получила сильные ожоги и скончалась.