Спасатель назвал простые правила, как спастись ребёнку во время пожара

https://static.news.ru/photo/121408a2-b80c-11eb-96fc-96000091f725_660.jpg Фото: Moscow EMERCOM/Global Look Press

Бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина назвал четыре правила, которые помогут ребёнку спастись в пожаре. В первую очередь необходимо проводить профилактическую работу и объяснить ребёнку опасность огня, цитирует эксперта URA.RU.

По словам спасателя, пожар легче предупредить, чем потушить. Но сейчас социальной рекламы мало, поэтому надо уделить профилактике время в школе и дома.

Важно объяснять детям, что это опасно, что жизнь даётся один раз, — отмечает сотрудник МЧС.

Второй совет, который поможет спастись в случае, если пожар всё же случился, — выбежать на лестничную клетку и закрыть за собой дверь. Если такой возможности нет, нужно закрыться на балконе и звать на помощь.

Учитывая, что большинство квартир, как правило, небольшие, всегда есть возможность в считаные секунды выскочить на улицу, отмечает Ластовина.

Последний способ — и самый опасный — выпрыгнуть в окно. Как правило, шансов на спасение очень мало, если прыгать не с первого этажа.

Как сообщалось ранее, бывший сотрудник МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина рассказал о типичных экстренных ситуациях, в которые попадают маленькие дети, и дал совет, как избежать проблем, связанных с естественным детским любопытством. Экс-спасатель в целом не увидел ничего плохого в том, что маленький ребёнок может столкнуться с лёгкими неприятностями или получить травму.