Спасатель объяснил, что делать в случае падения под лед Спасатель Гофштейн: в случае падения под лед важно развернуться лицом к течению

Фото: Владимир Корнев/РИА Новости

В случае падения под лед необходимо развернуться лицом к течению и максимально раскинуть руки и ноги, рассказал «360» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн, комментируя смерть основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Эксперт уточнил, что затем нужно добраться до края льда, после чего следует выбираться к берегу ползком или перекатываясь. При этом важно не вставать на ноги и не искать нового пути.

Так есть шанс, что целым доберетесь до берега. Если же искать новый путь, неизвестно, что он принесет: может быть, там лед будет ломаться и в конце концов вы пропадете, — сказал Гофштейн.

На берегу следует снять мокрые вещи и выжать из них ледяную воду, подчеркнул спасатель. Он пояснил, что если этого не сделать, возможен летальный исход из-за холодовых потерь, при этом в отжатой одежде шансы выжить повышаются. Он также предупредил, что пить спиртное в таком случае нельзя, поскольку оно спровоцирует общее переохлаждение или обморожение.

Гофштейн добавил, что Дмитрий Свиргунов погиб из-за очевидной глупости. Он подчеркнул, что выходить на лед в третьей декаде марта категорически нельзя, ведь в это время он становится пористым и непрочным. Спасатель отметил, что прогулки по льду особенно опасны ночью, поскольку в темноте нельзя визуально определить, где лед слабее и где появились проталины.

Накануне стало известно, что основатель российской группы Cream Soda провалился под лед в Ярославской области. Вместе с ним пропал его брат, 25-летний Роман Свиргунов, а также их друг, 28-летний Георгий Киселев. Эту информацию подтвердили в соцсетях музыканты группы Cream Soda. Позднее его тело нашли в Волге.