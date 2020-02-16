https://static.news.ru/photo/8dd9acd4-50a8-11ea-97d0-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Лахова Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Высказывание протоиерея Димитрия Смирнова, назвавшего гражданских жён «бесплатными проститутками», стало попыткой защитить традиционные ценности. Такое мнение высказала сенатор, председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова.

Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью... Это же люди — каждый как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать [о высказывании] — нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция, — сообщила она РИА Новости.

По её словам, РПЦ ратует за то, что традиционная семья — это основа основ. Она должна строиться на любви и уважении, в то время как гражданский брак чаще всего выбирают те, кто ориентирован больше на сексуальные отношения, подчеркнула сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жён «бесплатными проститутками». Священники уверены, что женщины «сами не понимают», что такое брак. Он заметил, что в России мужчины, женатые гражданским браком, не считают женщин за жён.

В Русской православной церкви отметили, что священник не преследовал цель оскорбить женщин. Таким образом отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, которые проживают с женщинами без регистрации брака.