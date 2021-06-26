Союз туриндустрии: на глазах срывается лучший сезон за многие годы

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что по предварительной оценке, около 30% бронирований на июль и более 70% на август на отдых в Краснодарском крае аннулированы. Это произошло из-за ограничений, введённых для борьбы с пандемией коронавируса. Власти обязали туристов иметь отрицательный ПЦР-тест при заселении в гостиницы и санатории в июле и сертификат о вакцинации — в августе. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала NEWS.ru о срывающемся сезоне, о том, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию, а также возможна ли серия банкротств в индустрии из-за большого числа отменённых туров.

— Насколько эта ситуация с аннулированием 70% бронирований больно ударит по индустрии?

— Ну это, конечно, неправда, что аннулировали. Нельзя аннулировать за один день 70% бронирований в Краснодарском крае. Их там миллионы. Люди пока только говорят о планах аннулировать. Губернатор региона, видимо, считает, что ничего страшного в этом нет. В первую очередь это плохо для туристов. В июле можно приехать с ПЦР-тестом. Из-за повышенного спроса цена на этот тест очень сильно выросла. В Москве был 2000, сейчас на 500 рублей больше. Также в регионах примерно 2500 — это просто катастрофа. Представьте, если отдохнуть хочет семья из четырёх человек, сколько ещё им надо платить.

Другой аспект — путешествия на поездах. Скажем, из Архангельска в Сочи поезд идёт 59 часов, а ПЦР-тест действителен три дня. Люди приезжают, и у них он уже, считай, недействителен. Если говорить о справке о вакцинации, то нужно помнить, что для того чтобы к 1 августа вакцинироваться, первую прививку нужно успеть сделать до 8 июля. Сейчас везде очереди на прививку, запись на неё осуществляется на неделю, а то и на две вперёд. Люди не успевают вакцинироваться к 1 июля, а обычно при аннулировании договора чем ближе это было сделано к дате тура, тем выше штраф. Те, кто понимает, что не успеют привиться. будут пытаться аннулировать поездку как можно быстрее, чтобы хотя бы вернуть деньги без штрафа. Вот отсюда и эти разговоры о 70% аннулированных, хотя, повторюсь, пока ожидаемый объём отмены рассчитан на основе звонков туроператорам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Сколько будет на самом деле отменённых, на ваш взгляд?

— Я не знаю, не думаю об этом — зачем мне об этом думать? Даже предполагаемый объём уже очень расстраивает.

— Вы рассказали о туристах, а насколько плоха ситуация для туроператоров?

— Достаточно тяжёлая. Они возвращают деньги со своей прибыли. Продали тур вроде бы, но сейчас отдают назад деньги — вот и весь бизнес.

— Люди не пытаются сразу же купить новый тур?

— Нет, это происходит при другой ситуации, когда цены падают и люди пытаются аннулировать и заново купить тур по более низкой цене. Сейчас уже этот период прошёл, и нынешняя ситуация ни при чём. Люди сейчас ищут другие направления.

— Это какие в основном?

— Турция, куда можно помимо справки о вакцинации или ПЦР-тесте ещё и справку о наличии антител предъявить. Иными словами, в Турцию сейчас проще поехать отдохнуть, чем в Россию. И дешевле, кстати.

— А Крым?

— Пока, слава богу, там таких жёстких, как в Краснодарском крае, правил не ввели, но вы же видите, что там с погодой. На днях 100 тысяч человек остались без воды, опять штормовые предупреждения. Потом, туда сильно всё продано.

— Что должен сделать губернатор Кубани, чтобы исправить ситуацию?

— Он хочет, чтобы приезжали только безопасные с эпидемиологической точки зрения люди, но это же не только те, кто вакцинировался, но и люди с антителами и со справкой, что не болеют. Нужно дать этот выбор. Однако это тоже не спасение по причинам, о которых я уже говорила.

— Будет волна банкротств или что-то подобное у туроператоров из-за всей ситуации?

— Банкротства вряд ли, но сезон, обещавший быть лучшим за многие годы, сейчас срывается. Это колоссальные потери для туроператоров и региона.