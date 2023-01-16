Союз турагентств сообщил о сокращении потока туристов из России в Европу Глава Союза турагентств Голов: турпотоков из России в Европу практически нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поток российских туристов в Европу существенно сократился из-за сложностей с получением виз, рассказал «360» президент Союза туристических агентств Сергей Голов. По его словам, российские туроператоры сейчас предоставляют услуги наземного обслуживания и помощи в авиаперелете для клиентов, у которых уже есть визы. Эксперт отметил, что турагентства в текущих условиях не могут дать гарантий получения визы, поэтому не создают пакетных туров в Европу.

У нас практически нет турпотоков в Европу. На сегодняшний день ни один из туроператоров не создает пакетные туры в Европу, потому что не может гарантировать получение виз. Продает только наземное обслуживание, гостиницы, может помочь забронировать авиаперелет при наличии у туристов визы, — рассказал Голов.

Эксперт добавил, что россияне с действующими визами могут попасть в европейские государства через третьи страны. Он подчеркнул, что ограничения, с которыми столкнулись россияне, являются самыми жесткими за все время. Специалист уточнил, что они связаны именно со спецоперацией России на Украине.

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов ранее рассказал, что российская сторона в настоящее время прорабатывает договоренности о безвизовом режиме для россиян с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и рядом других стран. Он также напомнил, что в Россию сегодня могут въезжать по общегражданским паспортам представители более чем 60 иностранных государств.