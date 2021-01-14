Союз потребителей предложил снова обязать магазины иметь книги жалоб

https://static.news.ru/photo/eed774de-571f-11eb-a0ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Союз потребителей призвал вернуть в законодательство требование о наличии в российских магазинах книги отзывов, жалоб и предложений спустя две недели после того, как соответствующую норму отменили.

Это предложение поддерживает Роспотребнадзор, сообщают «Известия». По мнению главы Союза потребителей Петра Шелища, книги жалоб помогают избежать скандалов в магазинах, так как в случае конфликта «человек может выплеснуть свои эмоции на бумагу, а не на продавца». Шелищ также отметил, что далеко не все покупатели имеют доступ в Интернет.

Минпромторг в конце 2020 года обновил правила реализации товаров по договору розничной купли-продажи. С 1 января 2021 года в России торговые точки больше не обязаны иметь книги жалоб, при этом требование осталось в силе для общепита. В Минпромторге назвали книги жалоб пережитком советского прошлого. Ведомство считает, что граждане в подавляющем большинстве предпочитают оставлять отзывы в Сети. Некоторые крупные торговые сети по своей инициативе сохранили книги жалоб.

Минпромторг в рамках борьбы с пережитками прошлого отменил ещё несколько норм, писал NEWS.ru. Упразднён целый блок приказов по работе физиотерапевтов. Из обязательных к применению исключён блок о дошкольниках, где говорится о регулярных медосмотрах и закаливании детей. Не будет положения, которое гласит, что медицина недостаточно активно использует для лечения и профилактики болезней воду, грязь, торф, солнце, глину и воздух. Также с 1 января ликвидирован официальный сборник рецептур для школьных и производственных столовых.