Совфед потребовал сохранить техосмотр и ужесточить к нему требования

Сенаторы не поддержали идею ГИБДД об отмене техосмотра и потребовали не только сохранить его, но и ужесточить требования к водителям. Совфед предлагает обязать водителей возить с собой диагностическую карту и предъявлять её при первом требовании инспектора, пишет «Коммерсант».

Эти положения прописаны в плане Совфеда по реформированию системы техосмотра, документ направлен на рассмотрение в правительство.

В альтернативном плане Совета Федерации обязательный техосмотр предлагается не только сохранить, но и ужесточить некоторые правила. Так, водителей хотят обязать возить везде с собой ДК и по первому требованию предъявлять её водителю Если карты нет, автовладельцу грозит штраф 500 рублей.

На предложения сенаторов положительно отреагировал глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов. Он назвал их «логичными и рациональными».

Решение благотворно скажется на техсостоянии транспортных средств, статистике ДТП по причине неисправности автомобилей и сохранит отрасль техосмотра, — заявил эксперт.

Ранее юрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков, комментируя идею МВД отменить обязательный ТО для легковых автомобилей и мотоциклов, заявил, что нельзя полностью отказаться от технического осмотра. По мнению автоэксперта, взамен упразднённому техосмотру необходимо усилить контроль ГИБДД.