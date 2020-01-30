Совет Федерации во время заседания 30 января 2020 года одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. В документе говорится, что зампред Совбеза назначается и освобождается от должности руководителем государства. Полномочия зампреда также определяет лидер.
16 января 2020 года глава РФ Владимир Путин своим указом ввёл в перечень государственных должностей новую позицию — зампред Совбеза РФ. Другим распоряжением политик назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от должности премьер-министра,
Ранее NEWS.ru сообщал, что профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект президента Владимира Путина о внесении поправок в Основной закон страны.
Президент выступил с посланием парламенту 15 января, в котором среди прочего
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