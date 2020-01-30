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Совет Федерации во время заседания 30 января 2020 года одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. В документе говорится, что зампред Совбеза назначается и освобождается от должности руководителем государства. Полномочия зампреда также определяет лидер.

16 января 2020 года глава РФ Владимир Путин своим указом ввёл в перечень государственных должностей новую позицию — зампред Совбеза РФ. Другим распоряжением политик назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от должности премьер-министра, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект президента Владимира Путина о внесении поправок в Основной закон страны.

Президент выступил с посланием парламенту 15 января, в котором среди прочего предложил изменить Конституцию РФ. Он заявил о необходимости закрепить в Основном законе страны приоритет российских законов над международными, встроить местное самоуправление в вертикаль власти, усилить статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации, ввести дополнительные ограничения для занятия должности президента и ряд других мер.

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