https://static.news.ru/photo/22762800-433d-11ea-a5ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации во время заседания 30 января 2020 года одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. В документе говорится, что зампред Совбеза назначается и освобождается от должности руководителем государства. Полномочия зампреда также определяет лидер.



16 января 2020 года глава РФ Владимир Путин своим указом ввёл в перечень государственных должностей новую позицию — зампред Совбеза РФ. Другим распоряжением политик назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от должности премьер-министра, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект президента Владимира Путина о внесении поправок в Основной закон страны.