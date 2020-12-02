Совфед одобрил проведение экзаменов по русскому языку для мигрантов

https://static.news.ru/photo/adfff02c-3496-11eb-9d74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил 2 декабря закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов. Документ предполагает, что комплексная проверка знаний русского языку как иностранного, истории РФ и основ законодательства РФ для зарубежный граждан и выдача соответствующего сертификата начнут осуществлять образовательные организации, имеющие право организовывать испытания по этим дисциплинам.

Кроме того, согласно закону, срок действия разрешительных документов установит правительство РФ в зависимости от цели получения документа: три года — для временного проживания, разрешения на работу либо патента, бессрочно — для получения вида на жительства.

Также Совет Федерации 2 декабря одобрил закон, регламентирующий работу в удалённом режиме. Документ должен вступить в силу 1 января 2021 года. Его авторами стали депутаты и сенаторы во главе с председателями Совфеда и Госдумы.

В поправках указаны и основания для увольнения работников на удалёнке. Причиной для прекращения сотрудничества может быть невыход с работодателем на связь более двух дней кряду без уважительной причины. По сути это положение является заменой прогулу, наказание за который теряет смысл при дистанционной работе. Также работник может быть уволен, если без предупреждения сменил место нахождения и это повлияло на качество выполнения им своих обязанностей.

Первое чтение прошло ещё 21 июля, после него документ был отправлен на доработку и был существенно изменён, к нему приняли 16 поправок. В основном они касаются обязанностей работодателей. В частности, речь идёт о необходимости оплачивать отпуска и командировки работников в общем порядке, об обеспечении их необходимой техникой. Помимо этого, установлено ограничение максимального срока временного перевода на дистанционную работу — не более шести месяцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил пакет законов, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета её действия на территории страны. В пакет вошли пять предложений с поправками в более 110 законодательных актов, в том числе шесть кодексов.