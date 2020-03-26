https://static.news.ru/photo/2b97076e-6f80-11ea-9440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совфед готов в срочном порядке рассмотреть пакет законов, касающихся реализации инициатив главы РФ Владимира Путина, озвученных во время обращения к гражданам страны. Сенаторы ждут, когда документы передадут из Госдумы, рассказали в пресс-службе верхней палаты. Профильные комитеты уже изучают предложения кабмина.

Все понимают ответственность момента и значимость мер, которые требуется запускать в работу очень оперативно, — говорится в сообщении.

График работы парламента позволяет одобрить законопроекты 2 апреля 2020 года в третьем, окончательном чтении.

Кремль «по мере готовности» представит меры поддержки населения и бизнеса, которые президент предложил ввести в условиях распространения коронавируса в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Чиновник отметил, что специалисты президентской администрации уже приступили к оформлению инициатив.

Как писал NEWS.ru, 25 марта в телеобращении к нации Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса, предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам, а будние дни между субботой 28 марта и понедельником 6 апреля объявил внеплановыми выходными, которые призвал провести дома.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.