Совет Федерации одобрил закон о правилах проведения онлайн-голосования

Совфед одобрил закон, который предусматривает введение единых правил применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России на выборах и референдумах. Данный законопроект был одобрен в ходе пленарного заседания, пишет ТАСС.

В рамках закона предусматривается проведение голосования в дистанционной электронной форме, которое может последовать по решению избиркома. Специальная комиссия определит сроки проведения голосования и его формат.

На федеральных выборах вопрос применения системы ДЭГ будет решать ЦИК. Для участия в онлайн-голосовании пользователям нужно будет зарегистрироваться через специальный интернет-портал.

Напомним, что ранее закон, который разрешает банками продавать золотые слитки физлицам за валюту, был одобрен Советом Федерации на внеплановом заседании. Советующий документ накануне внесло в парламент правительство. По мнению парламентариев, в нестабильной геoполитической ситуации вложения в золото должны стать для граждан идеальной альтернативой скупкe доллaров.