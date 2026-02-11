Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 19:23

Соучастница покушения на генерала Алексеева обжаловала арест

Защита Серебрицкой обжаловала заочный арест по делу о покушении на Алексеева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Защита подозреваемой в соучастии в покушении на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой обжаловала решение суда о ее заочном аресте, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы. В настоящее время женщина находится в международном розыске.

Подана апелляционная жалоба на постановление от 10 февраля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серебрицкой З. В., — говорится в документе.

Ранее появилась информация, что Серебрицкая могла скрыться на территории Турции. Она имела гражданство Российской Федерации.

По последним данным, Алексеев продолжает лечиться в одной из московских больниц. По информации журналистов, нападавший выстрелил в высокопоставленного офицера со спины, и к моменту приезда медиков Алексеев потерял большое количество крови.

Тем временем главный исполнитель покушения Любомир Корба признал вину в преступлении. Известно, что через несколько часов после покушения он покинул территорию России и вылетел в ОАЭ. Также было установлено, что преступник действовал в интересах Службы безопасности Украины.

