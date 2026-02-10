Стало известно, где скрывается соучастница покушения на генерала Алексеева Соучастница покушения на генерала Алексеева Серебрицкая могла скрыться в Турции

Соучастница покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая могла скрыться на территории Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. По информации агентства, ее объявили в международный розыск.

Серебрицкая скрылась на территории Турции, она прилетела в эту страну рейсом из Стамбула, — говорится в материалах.

Ранее стало известно, что Серебрицкая имела гражданство Российской Федерации. По данным следствия, она использовала российский паспорт для передвижения по стране и пересечения границы с Луганской Народной Республикой.

До этого Следственный комитет потребовал заочно арестовать пособницу киллера, стрелявшего в генерала Алексеева. В Замоскворецкий районный суд Москвы уже поступило соответствующее ходатайство от следователя.

Покушение на генерала произошло утром 6 февраля, когда он выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, по предварительным данным, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева. После этого киллер скрылся с места преступления. Состояние пострадавшего характеризуется как стабильное.