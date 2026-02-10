Раскрыта деталь из биографии соучастницы покушения на генерала Алексеева

Соучастница подготовки покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая имела гражданство Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. По данным следствия, она использовала российский паспорт для передвижения по стране и пересечения границы Луганской Народной Республики.

Серебрицкая имеет российский паспорт, которым пользовалась для приезда в Россию <...> и для перемещения по стране, — говорится в документах.

Покушение на генерала произошло утром 6 февраля, когда он выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, по предварительным данным, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева. После этого преступник скрылся.

Ранее ФСБ опубликовала фотографию Серебрицкой. По данным ведомства, она улетела в Стамбул за день до преступления. Также сообщалось, что в декабре прошлого года 54-летняя женщина заселилась в дом, где проживает Алексеев. Предполагается, что все это время украинка следила за офицером. Она могла передавать сведения о перемещениях Алексеева исполнителю.