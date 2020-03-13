Следуправление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело по статье о взяточничестве в отношении ряда должностных лиц регионального главка МЧС.
По версии следствия, подозреваемые получали от своих подчинённых незаконные вознаграждения в период с июля по сентябрь 2019 года. Взамен они совершали некие действия, входящие в их служебные полномочия, и обещали покровительство по службе.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и роли лиц, причастных к нему. Ход расследования взят на особый контроль руководителем областного СКР,
По сведениям «Коммерсанта» сотрудник МЧС получали премии, а затем
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