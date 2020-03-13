https://static.news.ru/photo/88c2ed36-6521-11ea-80f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Следуправление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело по статье о взяточничестве в отношении ряда должностных лиц регионального главка МЧС.

По версии следствия, подозреваемые получали от своих подчинённых незаконные вознаграждения в период с июля по сентябрь 2019 года. Взамен они совершали некие действия, входящие в их служебные полномочия, и обещали покровительство по службе.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и роли лиц, причастных к нему. Ход расследования взят на особый контроль руководителем областного СКР, сообщается на сайте ведомства.

По сведениям «Коммерсанта» сотрудник МЧС получали премии, а затем платили из этих средств взятки руководству. Точное количество фигурантов дела пока не называется. Мера пресечения избрана пока только одному подозреваемому — полковнику Александру Орлову. Он помещён под домашний арест.