17 февраля 2026 в 11:40

Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул

Юрист Курбаков призвал дать право сотрудникам с детьми работать на удаленке

Сотрудникам, имеющим детей, следует предоставить возможность трудиться дистанционно, заявил NEWS.ru председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков. По его словам, данная мера поможет достичь гармонии между работой и личной жизнью.

Считаю необходимым инициировать рассмотрение вопроса о внесении изменений в трудовое законодательство РФ в части установления дополнительной гарантии для работающих родителей. Речь идет о закреплении права сотрудника, имеющего ребенка, обучающегося в начальных классах общеобразовательной организации, на временный перевод на дистанционный режим работы на период школьных каникул. Данная мера призвана решить острую социальную проблему, с которой сталкиваются миллионы российских семей, особенно в формате нуклеарной, где нет возможности привлечь к присмотру за детьми бабушек и дедушек или иных родственников, — высказался Курбаков.

Он подчеркнул, что каждый год во время каникул множество детей младшего школьного возраста, которые не посещают организованные детские лагеря или кружки, фактически остаются без надлежащего присмотра. По словам юриста, это создает угрозу для их безопасности и не способствует полноценному семейному отдыху.

Критически важно, что право на временный перевод будет реализовываться только в отношении тех работников, чья трудовая функция по объективным критериям позволяет выполнять ее дистанционно. Он должен осуществляться на основании заявления работника, поданного заблаговременно, с приложением справки из образовательного учреждения о периоде каникул. Данная гарантия станет существенным вкладом в укрепление института семьи, реализацию принципа баланса трудовых и семейных обязанностей и будет отвечать целям государственной демографической и семейной политики, — добавил Курбаков.

Он заключил, что с экономической точки зрения эта мера — социально ответственная инвестиция в человеческий капитал, которая снижает уровень стресса родителей. По словам юриста, это позволит увеличить производительность труда, так как сотрудники могут сосредоточиться на работе, не беспокоясь о детях. Курбаков указал, что инициатива направлена в Министерство труда и социальной защиты России.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что удаленная работа не снижает производительность сотрудников. По его словам, напротив, она может расти, если люди правильно планируют свое время и ресурсы.

