Сотрудники МВД похитили 11 служебных автомобилей

Три уголовных дела возбуждено в отношении бывших и действующих сотрудников Центра хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Псковской области. Причиной стало хищение 11 служебных автомобилей, передаёт ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Фигурантами также стали предполагаемые сообщники злоумышленников, добавила она.
По данным следствия, в 2018–2019 годах «подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД, а также не менее 11 служебных транспортных средств». Предварительный ущерб превысил 4,5 млн рублей.
Оперативно-разыскные мероприятия проводились Главным управлением собственной безопасности МВД и региональным управлением Следственного комитета, уточнила Волк.
Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе трёх бывших сотрудников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы приговорили к различным срокам лишения свободы по делу о многомиллионных махинациях.