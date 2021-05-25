Сотрудники МВД похитили 11 служебных автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Величко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

27 заключённых в лечебно-исправительном учреждении № 3 Саратовской области объявили голодовку и потребовали от администрации смягчить условия содержания. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Там заявили, что зэки «в демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии». При этом от помощи врачей они отказались, госпитализация им не понадобилась. Свои противоправные действия осуждённые объясняют несогласием с проведением плановых...