В ЯНАО экс-сотрудники ФНС получили сроки за крупные махинации

В ЯНАО суд приговорил трёх бывших сотрудников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 2 к различным срокам лишения свободы по делу о многомиллионных махинациях. Об этом сообщает управление СКР по региону.
Речь идёт об экс-начальнице инспекции, её заместителе и замначальника одного из отделов организации. По данным следствия, в период с августа 2016 года по февраль 2018-го чиновники похитили средства федерального бюджета на общую сумму свыше 26 млн рублей, оформив более полутора сотен поддельных решений о возврате якобы излишне уплаченного налога. Деньгами они распорядились по собственному усмотрению.
Чиновников
Кроме того, осуждённых лишили классных чинов, а также права занимать должности в налоговых органах и должности, связанные с осуществлением функции представителей власти, на срок до двух лет и шести месяцев.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали действующую и бывшую чиновниц Минпромторга. Предполагается, что они могут быть замешаны во внутриведомственных махинациях. Подробности расследования пока не раскрываются.