В ЯНАО экс-сотрудники ФНС получили сроки за крупные махинации

https://static.news.ru/photo/6bc5dc84-bd4a-11eb-8f3e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ЯНАО суд приговорил трёх бывших сотрудников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 2 к различным срокам лишения свободы по делу о многомиллионных махинациях. Об этом сообщает управление СКР по региону.

Речь идёт об экс-начальнице инспекции, её заместителе и замначальника одного из отделов организации. По данным следствия, в период с августа 2016 года по февраль 2018-го чиновники похитили средства федерального бюджета на общую сумму свыше 26 млн рублей, оформив более полутора сотен поддельных решений о возврате якобы излишне уплаченного налога. Деньгами они распорядились по собственному усмотрению.

Чиновников признали виновными в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. Бывшая начальница межрайонной инспекции получила три года колонии-поселения. Её заместитель и замначальника отдела приговорены к шести годам и четырём с половиной годам колонии общего режима соответственно. Последнему также назначен штраф в 100 тысяч рублей.

Кроме того, осуждённых лишили классных чинов, а также права занимать должности в налоговых органах и должности, связанные с осуществлением функции представителей власти, на срок до двух лет и шести месяцев.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали действующую и бывшую чиновниц Минпромторга. Предполагается, что они могут быть замешаны во внутриведомственных махинациях. Подробности расследования пока не раскрываются.