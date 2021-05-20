Чиновниц Минпромторга задержали по подозрению в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/5e4610ac-b95c-11eb-af25-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержаны действующая и бывшая чиновницы Минпромторга. Их подозревают в мошенничестве, сообщает MK.RU.

Речь идёт об Ольге Покидышевой и Ольге Колотиловой. Первая является заместителем главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Вторая — занимала эту должность до 2017 года, а в настоящее время работает советником губернатора Новгородской области.

Подробности уголовного дела неизвестны. Издание предполагает , что обе женщины могут быть замешаны в махинациях внутри ведомства. По некоторым данным, СКР обратился в Басманный суд с ходатайством об аресте чиновниц.

Ранее стало известно, что в Московской области задержали бывшего замглавы Химок Юрия Ваулина. Его подозревают в мошенничестве, ущерб от которого составил 5 млн рублей. По версии следствия он получил эти средства от предпринимателя, пообещав помочь с выкупом земли и согласованием пристройки. Однако свою часть сделки экс-чиновник не выполнил.