Сотрудники IT-сферы оказались наиболее довольными своей работой

https://static.news.ru/photo/122a6624-8553-11eb-bc1d-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, представители какой сферы в России больше других довольны своей трудовой деятельностью. Оказалось, что больше других работа устраивает «айтишников».

В целом, как показал опрос, своей работой довольны 46% граждан РФ. Из них наибольшая доля удовлетворённых своим положением занята в IT-сфере — 60%. Кроме того, больше половины (52%) сотрудников кафе и ресторанов довольны своей работой.

На третьем месте по количеству довольных работников оказалась область медицины — там довольны 50% респондентов, — цитирует результаты исследования РИА Новости.

Работа в строительстве, банковской сфере и в области образования устраивает по 49% представителей указанных областей. Из общего числа опрошенных людей, занимающихся маркетингом и рекламой, позитивно о своём трудовом положении отзываются 48%.

Меньше других работа устраивает россиян из областей транспорта (41%), охраны (43%) и торговли (39%).

Как ранее передавал NEWS.ru, представители некоторых профессий находятся в группе риска заболеваемости алкоголизмом. Об этом рассказала научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольга Коротина.

По её словам, это могут быть те люди, работа которых связана с проверяющей или контрольной деятельностью, а также с частым посещением конференций. Кроме того, это представители музыкальной отрасли. В частности, рэпа или хип-хопа, рока, где потребление спиртного или наркотиков предполагается субкультурой.