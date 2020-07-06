Фигурант «московского дела» получил электрошокером в пах от сотрудника СИЗО

https://static.news.ru/photo/87e0d7ce-bf9a-11ea-a1e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Егор Лесных, проходящий по делу о массовых беспорядках в ходе акций протеста в столице летом 2019 года, получил удар электрошокером в паховую область от работника ФСИН из-за уборки. Об этом в своём Telegram-канале рассказал адвокат «Общественного вердикта» Эльдар Гароз.

Как в свою очередь сообщил Лесных адвокату, он не убирал свою одиночную камеру раз в три дня, так как не знал об этом правиле. Решив наказать 34-летнего мужчину, сотрудник СИЗО в Твери, где сейчас находится фигурант «московского дела», применил электрошокер.

В ответ на это в «Общественном вердикте» пообещали добиться возбуждения уголовного дела по данному факту.

Приговор Егору Лесных вынесли по статье 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»). 34-летнему мужчине придётся провести за решёткой 3 года.

По версии следователей, в ходе массовых манифестаций 27 июля Лесных вместе с другим задержанным по «московскому делу» Максимом Мартинцовым напали на росгвардейца и повалили его на асфальт.

После этого, уверены в СКР, Лесных ударил бойца ОМОН «в нижнюю часть спины справа». 30 июля Кунцевский районный суд Москвы оштрафовал Лесных на 10 тыс. рублей по части 6.1 статьи 20.2 КоАП за участие в акции 27 июля в Москве.

Сам Егор тогда рассказывал своему адвокату, что оперативники, когда проводили обыск, угрожали подбросить ему патроны, а его возлюбленной — амфетамин.

Как писал NEWS.ru, ранее Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Главного управления МВД РФ по мегаполису к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову.