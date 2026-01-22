Составлен список мест для путешествий с ребенком на весенних каникулах

Стоимость поездки в Карелию в период весенних каникул составит 120 тыс. рублей для семьи из трех человек, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, чуть дороже обойдется отдых в Сочи или Калининграде.

При системе обучения по четвертям школьные весенние каникулы пройдут с 28 марта по 5 апреля. Разберемся, куда поехать семье с ребенком на весенние каникулы и сколько это будет стоить. Во-первых, Карелия. В марте она еще вся в снегу, но уже чувствуется близость весны. Горный парк «Рускеала» еще напоминает ледяную сказку: сталактиты, прозрачные стены мрамора, подсветка, отражающаяся в воде. Перелет из Москвы в Петрозаводск для семьи, состоящей из двух взрослых и ребенка до 12 лет, обойдется в 50 тыс. рублей. Проживание в течение восьми ночей в трехместном номере в четырехзвездочном отеле с завтраком будет стоить от 70 тыс. рублей, — поделился Щербаченко.

Он также порекомендовал поездку в Калининград, перелет в который для семьи из трех человек будет стоить от 61,5 тыс. рублей, отель на восемь ночей обойдется в 85–110 тыс. рублей и дороже. По словам доцента, примерно такой же бюджет потребуется для отдыха в Сочи, где можно посетить местные аквапарки, дельфинарии и дендрарии.

Перелет из Москвы в Минеральные Воды обойдется в 73 тыс. рублей для двух взрослых и ребенка. Есть два варианта спокойного семейного отдыха рядом с целебными источниками минеральной воды. Например, можно выбрать Пятигорск: восемь ночей в отеле на троих при размещении в отеле с тремя звездами будут стоить от 70 тыс. рублей с завтраком. В Ессентуках четырехзвездочный отель на троих с завтраком обойдется от 100 тыс. рублей. Также можно насладиться горными лыжами или сноубордом на Эльбрусе. В марте там более мягкая погода при меньшем количестве людей и часто более низке цены, чем в разгар зимы, — добавил Щербаченко.

Он также упомянул Казань, куда стоимость перелета из Москвы для семьи из двух взрослых и ребенка младше 12 лет составит около 46 тыс. рублей. По словам доцента, проживание в трехзвездочном отеле с завтраком для троих человек будет стоить от 75 тыс. рублей, а в четырехзвездочном — от 92 тыс. рублей за восемь ночей.

Ранее гендиректор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина заявила, что в новогодние праздники россияне чаще всего выбирали для отдыха Египет и Таиланд. Среди других популярных направлений она назвала Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам.