Составлен список известных россиян, погибших в зоне СВО

В Тобольске похоронили 53-летнего актера местного драмтеатра Константина Орлова, погибшего в зоне СВО. Кто еще из известных россиян лишился жизни во время боевых действий на Украине?

Кто из российских актеров погиб на СВО

Проработавший почти 20 лет в Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова Константин Орлов погиб 7 июля, о чем сообщило в соцсети «ВКонтакте» Тюменское концертно-театральное объединение. Мужчина отправился на фронт добровольно, оставив дома жену и двух несовершеннолетних детей. Коллеги отметили «многогранность таланта» артиста и назвали его «веселым, отзывчивым, неравнодушным и умеющим очаровывать человеком».

В мае 2025 года был найден погибшим сыгравший в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» актер Вадим Алферов. У 51-летнего артиста не было боевого опыта, но он все равно захотел пойти на фронт. Он пробыл в зоне военных действий всего пару месяцев, получив позывной Артист, после чего пропал без вести.

Как выяснилось позже, Алферов попал под удар беспилотников во время своего второго боевого задания в Суджанском районе Курской области. Погибшего актера с почестями похоронили в Санкт-Петербурге. Также зрители могли видеть его в сериалах «Литейный», «Морские дьяволы», «Невский», «Русские амазонки» и других. Последней ролью Алферова стала работа в сериале «Первый отдел» в 2024 году.

Вадим Алферов в сериале «Тайны следствия-17» Фото: «Кинопроизводственный центр»/ «Прогресс-Студия»

Кто еще не вернулся из зоны военных действий

15 июня в Запорожской области героически погиб мастер спорта по греко-римской борьбе Кирилл Бабичук из Хабаровска. 27-летний атлет имел бронь как тренер школы Олимпийского резерва, но отказался от нее и отправился в зону СВО добровольно. Бабичук был бронзовым призером Кубка России и серебряным призером чемпионата России по вольной борьбе в весе до 85 кг.

Мужчина служил в штурмовой роте и погиб во время атаки на свои позиции FPV-дронов. Позже мама спортсмена рассказала, что Бабичук ушел из жизни, спасая раненого сослуживца.

«Кирилл Бабичук — пример человека, для которого спорт и патриотизм неразрывно связаны. Сегодня, когда многие спортсмены меняют гражданство ради карьеры, его поступок вызывает особое уважение. По-настоящему сильные личности выступают за Родину, за флаг и за гимн своей страны», — написала в своем Telegram-канале певица Вика Цыганова.

Также в зоне СВО погиб еще один спортсмен — бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев. О смерти 36-летнего мужчины сообщила Федерация фристайла Санкт-Петербурга.

«Выполняя свой долг в зоне специальной военной операции, при штурме Малиновки, героически погиб наш друг, командир десантно-штурмового подразделения Никита Васильев», — говорится в сообщении.

Кто из священников погиб в зоне СВО

В мае 2025 года в Херсонской области был убит православный священник отец Сергий Вайда. По словам сослуживцев, он закрыл собой от вражеского дрона раненого бойца. Вайда служил настоятелем в Спасском храме города Канск в Красноярском крае и ушел на фронт добровольцем. Дома священник оставил 11 детей и супругу. Погибшего похоронили на Аллее славы под Майкопом, а помощь его семье взяли на себя местная церковь и друзья.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Еще одним героем СВО стал отец Александр Цыганов, служивший воинским священником 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. По словам вдовы 38-летнего мужчины, он отправился на фронт, несмотря на четверых детей, последний из которых родился всего за месяц до его мобилизации. Священнослужитель попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, который от полученных ранений скончался на месте. За жизнь Цыганова две недели боролись медики, но спасти священника не смогли. Посмертно его наградили орденом Мужества и орденом Дмитрия Донского первой степени.

«Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО и попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым», — сообщили в Telegram-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Читайте также:

Составлен список звезд, которые поддержали атаки ВСУ на Москву

Составлен список российских артистов, которые могут уехать жить на Украину

«Сравнивал себя с братом»: алкоголизм и поздняя слава Антибиотика Борисова

Составлен список артистов, которые потеряли работу после начала СВО