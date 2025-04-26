Составлен список городов России, где отменили парад Победы 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

9 мая в Москве

Праздничные мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, отменили в нескольких городах России. Где не будут проводить парад Победы 9 мая 2025 года, в каких городах состоится праздник?

В каких городах РФ отменили парад Победы 9 мая в 2025 году

В Керчи из-за высокого уровня террористической опасности парада к 80-летию победы в Великой Отечественной войне не будет.

«Пока у нас „желтый“ уровень опасности. Ни парада Победы, ни факельного шествия в этом году не планируется», — заявил глава города Олег Каторгин.

Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, на полуострове массовых уличных мероприятий на День Победы тоже не планируется.

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«Мы понимаем, что на улице публичных больших мероприятий не будет. Будет так, как в прошлом году. Все основные уличные мероприятия будут после достижения целей спецоперации», — объяснил он.

Парад Победы 9 мая 2025 года отменили в Краснодаре. 24 апреля об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Такая мера была принята из соображений безопасности после обсуждения вопроса с военнослужащими и силовыми ведомствами.

«Парада в Краснодаре не будет. Потому что это большой риск — практически каждую ночь объявляют беспилотную опасность. Мы не можем рисковать теми, кто придет на парад. Посоветовались с военными, с нашими силовыми структурами и приняли решение — риск исключить», — заявил он.

Также парада по случаю 80-й годовщины окончания Великой Отечественной не будет в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Руководство регионов не приняло решения о формате праздников на 9 Мая, но известно, что проведение военного парада и массовых шествий пока не планируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Город Мариуполь, ДНР

В Калужской области парады ко Дню Победы пройдут только в городах воинской славы — Козельске и Малоярославце. Салюта в честь празднования 9 Мая не планируется. В Калуге отказались от проведения акции «Бессмертный полк» в очном формате. Она пройдет в цифровом варианте.

В каких городах России пройдет парад Победы в 2025 году

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в начале апреля сообщил, что парады Победы запланированы в городах-героях, а также городах, в которых располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

«[Военные парады пройдут] в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Волгограде, Туле, Новороссийске, Севастополе, Керчи и Мурманске, а также в городах Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Симферополе, Самаре, Североморске, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске», — говорится в справочных материалах МО.

Центральным событием торжеств в честь Дня Победы станет парад в Москве. Традиционно он пройдет на Красной площади.

Однако 26 апреля правительство России отменило концерт ко Дню Победы на Красной площади. Остальные торжества, в том числе парад и салют, пройдут согласно расписанию: в 10:00 на Красной площади начнется парад Победы, а в 22:00 состоится праздничный салют.

«В п. 20 слова „и праздничный концерт на Красной площади в г. Москве“ исключить», — говорится в документе. Причина изменений в программе не называется.

На торжества в Москву прибудут около 20 глав государств и правительств, в том числе представители Китая, Индии и Бразилии.

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