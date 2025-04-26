Праздничные мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, отменили в нескольких городах России. Где не будут проводить парад Победы 9 мая 2025 года, в каких городах состоится праздник?
В каких городах РФ отменили парад Победы 9 мая в 2025 году
В Керчи из-за высокого уровня террористической опасности парада к 80-летию победы в Великой Отечественной войне не будет.
«Пока у нас „желтый“ уровень опасности. Ни парада Победы, ни факельного шествия в этом году не планируется», — заявил глава города Олег Каторгин.
Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, на полуострове массовых уличных мероприятий на День Победы тоже не планируется.
«Мы понимаем, что на улице публичных больших мероприятий не будет. Будет так, как в прошлом году. Все основные уличные мероприятия будут после достижения целей спецоперации», — объяснил он.
Парад Победы 9 мая 2025 года отменили в Краснодаре. 24 апреля об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Такая мера была принята из соображений безопасности после обсуждения вопроса с военнослужащими и силовыми ведомствами.
«Парада в Краснодаре не будет. Потому что это большой риск — практически каждую ночь объявляют беспилотную опасность. Мы не можем рисковать теми, кто придет на парад. Посоветовались с военными, с нашими силовыми структурами и приняли решение — риск исключить», — заявил он.
Также парада по случаю 80-й годовщины окончания Великой Отечественной не будет в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Руководство регионов не приняло решения о формате праздников на 9 Мая, но известно, что проведение военного парада и массовых шествий пока не планируется.
В Калужской области парады ко Дню Победы пройдут только в городах воинской славы — Козельске и Малоярославце. Салюта в честь празднования 9 Мая не планируется. В Калуге отказались от проведения акции «Бессмертный полк» в очном формате. Она пройдет в цифровом варианте.
В каких городах России пройдет парад Победы в 2025 году
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в начале апреля сообщил, что парады Победы запланированы в городах-героях, а также городах, в которых располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
«[Военные парады пройдут] в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Волгограде, Туле, Новороссийске, Севастополе, Керчи и Мурманске, а также в городах Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Симферополе, Самаре, Североморске, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске», — говорится в справочных материалах МО.
Центральным событием торжеств в честь Дня Победы станет парад в Москве. Традиционно он пройдет на Красной площади.
Однако 26 апреля правительство России отменило концерт ко Дню Победы на Красной площади. Остальные торжества, в том числе парад и салют, пройдут согласно расписанию: в 10:00 на Красной площади начнется парад Победы, а в 22:00 состоится праздничный салют.
«В п. 20 слова „и праздничный концерт на Красной площади в г. Москве“ исключить», — говорится в документе. Причина изменений в программе не называется.
На торжества в Москву прибудут около 20 глав государств и правительств, в том числе представители Китая, Индии и Бразилии.
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