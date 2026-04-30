Медведев развеял слухи об агрессии России в отношении Европы

Медведев: у России нет агрессивных замыслов в отношении Европы

У России нет никаких агрессивных замыслов в отношении стран Европы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые», которое транслируется во «ВКонтакте». В то же время политик обратил внимание на тревожную тенденцию в самом Европейском союзе.

Что же касается Европы, у нас никаких агрессивных замыслов нет. Но тем не менее этот маховик крутится, выпускается огромное количество оружия и практически все лидеры Европы, в том числе крупнейших стран, говорят о том, что «мы понимаем, нам нужно быть готовым к отражению агрессии, война неизбежна», — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза России также заявил, что геополитическое урегулирование не может строиться по принципу обычных коммерческих сделок и по «базарным схемам». Он подчеркнул, что фундаментальные конфликты таким образом не решаются. Приемы торговли крайне редко приносят результат на мировом уровне.

Кроме того, Медведев отметил, что если все время говорить о неизбежности начала войны, она действительно может случиться. Так он оценил текущую военную риторику европейских политиков.