Соседка не поверила, что это из моркови: салат с ананасом съедают быстрее торта

Иногда самые неожиданные сочетания дают лучший результат. Этот салат удивляет уже с первой ложки: обычная морковь превращается в сочное и ароматное угощение с легкой сладостью. Готовится быстро, а выглядит так, будто вы старались полдня.

Ингредиенты:

  • морковь — 450 г;
  • ананасы (свежие или консервированные) — 200 г;
  • греческий йогурт — 170 г;
  • ананасовый сок или сироп — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • изюм — 50 г;
  • грецкие орехи — по вкусу.

Приготовление

Морковь очистите и натрите на крупной терке — так она останется сочной и приятной по текстуре. Ананасы нарежьте аккуратными кусочками. В миске смешайте йогурт, сок, лимонный сок и мед до однородности — получится легкая, освежающая заправка.

Изюм залейте теплой водой на пару минут, затем добавьте к моркови и ананасам. Все соедините с соусом и тщательно перемешайте. Уберите салат в холодильник хотя бы на 15–20 минут, чтобы вкус стал ярче.

Перед подачей посыпьте орехами. Получается свежо, необычно и очень вкусно — гости точно попросят рецепт!

Марина Макарова
