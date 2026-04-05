Филиппо намекнул на заказчиков и исполнителей диверсии в Сербии Филиппо сравнил диверсию в Сербии с терактом на «Северных потоках»

Произошедшее в Сербии напоминает теракты на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил в соцсети X лидер правой французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он намекнул, что диверсию могли спланировать НАТО и Украина.

Неужели обнаружена новая диверсионная операция НАТО-Украина против критически важной энергетической инфраструктуры?!.. Похоже на «Северный поток», — сообщил политик.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что взрывчатку могли заложить Украина и спецслужбы Евросоюза. По его мнению, скорее всего, ЕС отмолчится или отреагирует на инцидент очень вяло.

До этого президент Александр Вучич сообщил, что сербские поисковые подразделения нашли бомбу для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. По его словам, она находилась рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ. Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проведет заседание Совета обороны.