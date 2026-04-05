Политолог ответил, кто стоит за предотвращенной диверсией в Сербии

Украина и спецслужбы Евросоюза могут стоять за предотвращенной диверсией на газопроводе в Сербии, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, страны ЕС вряд ли резко отреагируют на инцидент.

Безусловно, просматривается украинский след. Проблема в том, что сам Евросоюз не настроен на то, чтобы как-то наказывать [президента Украины Владимира] Зеленского. Я даже уверен, что они могут просто заявить, что нет доказательств, что это Украина, и все. Свалить на кого угодно. Вспомним про взрывы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Я бы не стал сводить все к Украине, потому что Евросоюз вполне может помогать Украине. Поэтому реакция ЕС не будет такой, чтобы осудить что-то. Скорее всего, они отмолчатся или отреагируют очень вяло. Будет что-то в духе: «Мы не знаем, кто заложил бомбу. Попробуем разобраться». Спецслужбы каких-то европейских стран вполне могли участвовать в этом процессе. Давление на Сербию идет, и никогда не прекращалось в любом виде, — сказал Перенджиев.

Политолог допустил, что операцию могли осуществить проукраинские диверсанты. Украина могла завербовать исполнителей через мессенджеры, предлагая им вознаграждение, пояснил он.

Наверное, это еще и показывает, что диверсии стали осуществляться в отношении европейских стран, которые являются союзниками России, в данном случае Сербии. Здесь решили давить и дальше на Сербию. Сначала были протестные выступления, которые шли очень тяжело и долго. Обстановка более-менее успокоилась, но теперь решили дестабилизировать ситуацию. Все это происходит накануне парламентских выборов в Венгрии (12 апреля. — NEWS.ru) и Дня Вооруженных сил Сербии — 23 апреля. Думаю, это неспроста. Хотя можно свести все к обыкновенным весенним агрессивным действиям, — резюмировал Перенджиев.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что поисковые подразделения нашли бомбу для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. По его словам, она находилась рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.