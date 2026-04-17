Соседи в шоке, когда видят этот куст: во время цветения он превращается в гигантский белый шар

Если вы ищете растение, которое во время цветения превращается в ослепительно-белый пушистый шар, то лучшего кандидата, чем спирея Вангутта, вам не найти.

Этот декоративный кустарник, который в народе ласково называют «невестой» за его невероятно красивое цветение, способен затмить все цветы. В конце мая — начале июня, когда многие растения только набирают бутоны, спирея Вангутта предстает во всей красе: ее длинные, изящно изогнутые ветви под тяжестью бесчисленного количества мелких белых цветков склоняются к земле, образуя каскад.

Спирея относится к категории растений, которые «растут сами», и прощают многие ошибки дачникам. Кустарник отлично переносит засуху, морозы, загазованность воздуха и не требует особого состава почвы, радуя своим цветением десятилетиями.

Вангутта не просто имеет белые цветы — она создает эффект полного преображения, превращая весь куст в одну большую ароматную гигантскую белую тучу. Соседи в шоке, когда видят это чудо.

