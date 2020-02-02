https://static.news.ru/photo/baa8f346-45a4-11ea-b656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сорок граждан РФ вернулись на родину из Китая. Границу они пересекли в Амурской области по временному коридору Благовещенск — Хэйхэ. Девять уроженцев КНР уехали в Поднебесную. Нового коронавируса ни у кого не выявили.

Профильные ведомства провели двойной тепловизионный контроль. Признаков других инфекций не выявили, передаёт официальный сайт правительства Амурской области.

По состоянию на 2 февраля число погибших от пневмонии нового типа в Китае достигло 304 человека. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.

Число больных коронавирусом нового типа в России не изменилось, их по-прежнему двое, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, состояние инфицированных граждан Китая оценивается как удовлетворительное — заболевание протекает в лёгкой форме. Они находятся в боксах инфекционных стационаров с первого дня пребывания в РФ.

Все люди, которые имели близкий контакт с пациентами, также доставлены в больницы. Все остальные возможные контактные лица находятся под наблюдением врачей.

Ранее NEWS.ru писал, что жительницу города Мурина в Ленинградской области доставили в больницу с подозрением на коронавирус. По данным пресс-службы правительства региона, женщина недавно прилетела из Хайнаня. Сейчас она находится в больнице имени Боткина.