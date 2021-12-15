Соратница Ахмеда Закаева вернулась в Чечню с разрешения Кадырова

Рубати Мицаева, бывшая ранее соратницей так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, прилетела в Грозный из Германии. Об этом она ранее просила главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщил региональный министр по национальной политике Ахмед Дудаев в своём Instagram-аккаунте. Он отметил, что она покинула Чечню в 2003 году.

Во время военных кампаний в республике Рубати Мицаева была одной из тех, кто не имел корыстных интересов. О её смелости и мужестве и сегодня знают многие, кто находился с ней тогда рядом. Но в последние годы, когда Рубати, будучи в Европе, столкнулась с определёнными жизненными проблемами, от неё отказались все так называемые лидеры евроичкеризма и бросили её на произвол судьбы, — говорится в сообщении.

В начале октября Мицаева в видеообращении попросила Кадырова разрешить ей вернуться на родину. Эта просьба была удовлетворена.

Ранее в показанном на телеканале «Россия 1» документальном фильме «Новейшая история» Рамзан Кадыров рассказал, что именно во время чеченской войны подвигло его перейти на сторону России и начать бороться с боевиками-сепаратистами. По его словам, это произошло после слов президента России Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну».