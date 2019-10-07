https://static.news.ru/photo/07facb3a-e919-11e9-ae54-fa163e074e61_660.jpg vk.com Фото: Элизабет Елена фон Мессинг

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор Александру Булатову — члену преступной группы, которую организовала Элизабет Елена фон Мессинг. Мужчина признан виновным в выводе за границу более миллиарда рублей.

По данным следователей, Булатов перечислил средства за пределы РФ в период с 2014 по 2015 год. Переводы обосновывались закупкой программного обеспечения, стоимость которого была завышена в сотни раз.

Мужчине назначили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело против фон Мессинг и другого её сообщника Сергея Черёмухина выделили в отдельное производство. Оба объявлены в международный розыск. Суд заочно отправил преступников под стражу, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что следователи и сотрудники МВД России расследуют дело о хищении бюджетных средств в Ставропольском крае. В связи с этим силовики провели обыски в Министерстве строительства и архитектуры, а также в Министерстве физической культуры региона.